– Minden évben, minden nagyobb ünnep előtt szokás nálunk Kiskundorozsmán, hogy meglátogatom az intézményeket, az iskolákat és az óvodákat – mondta lapunknak Ruzsa Roland. Dorozsma önkormányzati képviselője most is így tett. Most, húsvét alkalmából Kinder tojásokat vitt a bölcsődéseknek és az óvodásoknak, az iskolások pedig csokit kaptak.