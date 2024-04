Nyárra készülhet el az a Maros-parti emlékhely, amelynek létesítését Czirbus Gábor önkormányzati képviselő még tavaly decemberben javasolta.

Mint akkoriban megírtuk, a városban egyre többen kérnek a haláluk után temetés helyett hamvasztást, valamint hogy hamvaikat szórják a Marosba. Czirbus Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) ezért állt elő a javaslattal, hogy épüljön emlékhely a folyó partján, amelyet a szerettükre emlékezni vágyók felkereshetnek. Az ötletet ehhez az adta, hogy jelenleg is van egy hely a híd közelében, ahová sokan helyeznek emléktáblát, virágtartókat, visznek mécseseket és virágokat, ez azonban mostani formájában meglehetősen rendezetlen képet mutat. A folyó jobb partján, a Maros-parti labdarúgópálya szomszédságában található.

Archív fotó: Makói Városi Televízió

A képviselő elképzelése szerint valahol itt kellene kialakítani egy méltó küllemű új emlékhelyet. Mint ugyancsak beszámoltunk róla, a megvalósításhoz szükséges kiadást a képviselő-testület az idei költségvetés elfogadásakor jóvá hagyta, pénz tehát van rá. Czirbustól most azt is megtudtuk, hogy időközben Csernyus Lőrinc, a város főépítésze terveket is készített a megépítéséhez, amelyeket a képviselő is látott.

Mivel az ügy halad, úgy gondolom, jó esetben már idén nyárra elkészülhet az emlékhely

– vélekedett Czirbus.

Ő egyébként eredetileg egy urnafalhoz hasonló építményt képzelt el, amelyen egységes formájú emléktáblákat lehetne elhelyezni, és a virágoknak, mécseseknek is lenne helye.