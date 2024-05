Egy hosszú találós kérdéssel indítunk: mi a közös Tömörkényben, Derekegyházban, Dócban, Eperjesben, Mórahalomban, Nagyérben, Óföldeákban, Röszkében és Üllésben? Hát az, hogy mindenhol csak egyetlen polgármesterjelölt neve lesz látható majd a június 9-i szavazólapon.

Az egykori tanyavilág központjából várossá lett Mórhalmon a „győztes csapaton ne változtass” elve mentén a települést 30 éve irányító Nógrádi Zoltán az egyetlen jelölt. A városvezetővel annyira elégedettek az egyébként töretlenül fejlődő és gyarapodó településen, hogy 2010 volt az utolsó olyan választási év, amikor indult ellene kihívó – vajmi kevés sikerrel.

Röszke szénája szintén jól áll, Szeged közelsége jót tett a lakosságszámnak is. A polgármester munkájával is elégedettek: Borbásné Márki Márta 2006-óta a község első embere. Kihívója neki is 2010-ben volt utoljára, akkor fölényesen nyert.

Üllésen is az állandóságban hisznek: 1990-től 2006-ig Nyáriné Tajti Anna vezette a községet, azóta pedig Nagy Attila Gyula a polgármester, kihívó híján pedig marad is.

Tömörkényen Bánfi Sándor 2010 óta irányítja a települést, neki utoljára 2014-ben kellett ellenféllel szembenézni, azóta pedig meggyőzte a tömörkényieket, hogy nála jó helyen van az irányítás.

Derekegyházon sem szeretnek nagyon variálni. A rendszerváltás után Török Ferenc 12 évig volt a község első embere, 2002 óta pedig az akkor hat jelölt közül kiválasztott Szabó István áll a falu élén. Neki utoljára 2010-ben kellett ellenféllel szembenézni, akkor viszont elsöprő fölénnyel nyert.

Dócon az előző választáson Turda Gábor lett a befutó, idénre pedig már kihívója sem maradt.

Nagyéren sem kell sűrűn cserélni a névtáblát a polgármester ajtaján. Lőrincz Tibor 1994-ben győzött a választáson, azóta sem találtak nála alkalmasabb faluvezetőt, 30 éve polgármester.

Óföldeákot 2014 óta Simonné Sinkó Erika vezeti, neki már 2019-ben sem volt kihívója.

Eperjesen most nem túl népszerű a polgármesteri pozíció. Bár 2019-ben Kabai Mátyás csak orrhosszal győzött az előző faluvezető, Kós György Gergő ellen, idén már nem lesz kihívója. Bezzeg még 2006-ban az országos átlagot jóval meghaladó számú, összesen 8 polgármesterjelölt indult az önkormányzati választáson.

