Hat év alatt minden támogatottságát elveszítette Hódmezővásárhely. Márpedig egy megyei jogú város nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy senki ne segítse a fejlődésében. Ezért van szükség a változásra

– mondta Grezsa István a Benkő Zsolt képviselővel tartott szikáncsi fórumon. A polgármester-jelölt úgy látja, egyre növekszik a változást akarók száma.

A kisposta szerződése május 31-én jár le

Benkő Zsolt arról beszélt, hogy már 18 éve látja el a külterületek képviseletét, minden tanyáról tudja, kik laknak ott. Ígéretet tett Grezsa Istvánnak, hogy megválasztásuk estén végigjárják a vásárhelyi tanyákat.

A programjában kiemelt szerepet kap a szikáncsi háziorvosi rendelő újranyitása.

Ehhez két feltétel kell, az egyik, hogy legyen orvos, aki hetente többször is kijár. Az a jó hír, hogy már van orvosunk, aki vállalná a feladatot. Az orvosi rendelőt fel kell újítani, hogy megfeleljen az előírásoknak, ami a becslések szerint 15-20 millió forintba kerül. A másik fontos kérdés Szikáncson a posta. A város másfél évre, idén május 31-ig egyezett meg a Magyar Posta Zrt.-vel a posta üzemeltetése kapcsán, ami mindjárt lejár. Azt szeretnénk, ha ez a kisposta a továbbiakban is üzemeljen, ehhez meg kell egyezni a Magyar Posta Zrt.-vel

– mondta Benkő Zsolt.

Hasznosítani szeretné az üresen álló óvodát, iskolát

A településrész képviselője kiemelte, használnák és hasznosítanák az üresen álló óvoda és iskola épületét is. Önkormányzati lakásokat is ki lehetne bennük alakítani, fiataloknak és idősebbeknek klubszobát. Egyre több az idős, Szikáncson már a legutóbbi közmeghallgatáson is igényként merült fel az idősek nappali ellátása, aminek szintén helyet adhatna az épület.

Benkő Zsolt beszélt arról is, hogy méltatlannak tartják, hogy az időseknek most igényelniük kell a karácsonyi utalványt. Míg a fideszes időkben ezt több mint 5000 fő kapta meg alanyi jogon, most 1500-an élhetnek a lehetőséggel, ha kérelmezik. Korábban a képviselők maguk juttatták el az időseknek az utalványokat, ami jó alkalom volt a találkozásra, a problémák felmérésére.

Felemelnék a képviselői keretet

A lakossági fórumon több, a településrészt érintő kérdés is szóba került. Volt, aki sorompót szeretne a focipályához vezető útra, hogy megelőzzék az illegális szemétlerakást. A polgárőrautó, a tanyagondnoki szolgálat is napirenden volt.

Grezsa István kitért rá, megválasztása esetén a képviselői keretet a jelenlegi 3,5 millió forintról 10 millió forintra emeli. Nemcsak az egyéni, hanem a listás képviselőknek is lesz keretük, aminek a felét a külterületekre kell fordítaniuk. Így több forrás juthat a külterületi településrészekre, amikből például az olyan feladatokat is, mint a sorompó létesítése, vagy a buszmegállók rendbetétele, meg lehet oldani.