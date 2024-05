Néhány évvel ezelőtt még sáros földutakon érkeztünk meg a Triplexhez, 5 évvel ezelőtt már közúton, azt követően elkészült az ideiglenes határállomás, tavaly már azt láttuk, hogy épül az új határátkelőhely, most pedig már a közelgő átadás dátumát várjuk az általam eddig legszebbnek tartott Kübekháza-Rábé határátkelőhelynél. Időközben jó híreket kaptunk az Óbéba-Kübekháza határátkelő ügyében is, úgy tűnik, hogy sokéves közös lobbitevékenységünk eredményeként megépülhet ott is a határátkelő