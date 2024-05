– Új lehetőség nyílik a Magyar Falu programban külterületi utak és járdák felújítására, erre is feltétlenül pályázunk – közölte Ujvári László, Balástya polgármestere.

Ezután témánkra, az aktuális fejlesztésekre, beruházásokra „kanyarodtunk”, a TOP Pluszos élhető települések kiírással kezdve a sort. Ebbe 4 helyi projekt tartozik: a művelődési ház korszerűsítésének befejezése, a Civil Szervezetek Házának kialakítása az úgynevezett Bárkányi-ingatlanban, a Györe Ferenc háziorvos rendelőjétől, a Kántor-háztól a védőnői központig parkosítás és két játékelemes mini játszótér létrehozása, illetve az Ady utca végén a letermelt önkormányzati erdőterület pihenőparkká alakítása.

Fotó: Imre Péter

– Mindnél megkötöttük már a szerződést a kivitelezővel, a Bárkányi-háznál a munkák is megkezdődtek – tette hozzá a polgármester.

Az integrált szociális intézményi központnál a polgármesteri hivatal udvarán lévő épületnél a belső munkákat végzik a szakemberek. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztéséhez tartozik az egészségház és a védőnői szolgálat épületének felújítása, utóbbinál tetőtér beépítéssel és babakocsi tároló létesítésével – zajlik a kivitelezés, míg az új óvodai csoportszobát és a bölcsődei diabetikus konyhát készre jelentette a kivitelező.

– A közmunkaprogramban is zajlanak fejlesztések. A központban a Páduai Szent Antal katolikus templomnál a park felújítása, a hit, remény és szeretet feliratú köszöntőkapuk már állnak, az új sétányokat térkővel rakják ki, a megújult park padokat és pergolákat is kap – sorolta Ujvári László. Megemlítette: a Vadásztanya vendéglőnél lévő pihenőpark játszótere 3 új játékkal bővül és kerítéssel védik majd az ott pihenőket, óvják a gyerekeket attól, hogy kiszaladjanak az útra, ezzel is a helybelieket és az étterembe érkező vendégek nyugodt pihenését szolgálva.

Fotó: Imre Péter

– Rövidesen kezdődik a Kodály és a Dózsa utca új aszfaltréteggel való borítása, és a három szolgálati lakást tartalmazó Bozsó-ház tetőszerkezetének részbeni felújítása, a tető teljes újracserepezése. Ez a kettő önerős beruházás – mondta el a polgármester.