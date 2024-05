Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiájának bemutatóját 1998-ban tartották Lukáts Andor rendezésében. A legendás produkció húsz évig volt műsoron a Katona József Színházban, 423-szor játszották. A kocsmárost a kezdetektől fogva Csuja Imre alakította, aki a szegedi Napfény Műteremnek adományozta az előadásban viselt, ikonikus bukósisakját.

Az étterem tulajdonosa, Nagy Gergely tavaly indította el az Ikonok a napfényben című sorozatot, amelynek keretében neves művészeket hívnak meg rendszeresen pódiumbeszélgetésekre. Ennek a sorozatnak a részeként került a relikvia is Szegedre, amelyet nem csak egyszerűen vitrinbe helyeztek. Nagy Gergely a Tömörkény István Szakgimnázium tanárait és diákjait kérte fel, hogy a színpadi kellékből alkossanak méltó műremeket. A műtárgyat maga Csuja Imre leplezte le szerdán este a Napfény Műteremben egy borvacsorával egybekötött közönségtalálkozón.

Az előadásnak az első pillanattól elsöprő sikere volt, bejártuk vele fél Európát. Ennek a titka nyilván az a falusi, lepukkant kocsma a lepukkant emberekkel. Ez egyrészt humorforrás, másrészt talán az emberek ráismertek a szomszédjaikra, a kocsmáikra, szeretik az iróniát és az öniróniát, és persze „legszebb öröm a káröröm, mert nincs benne irigység”. Varázslatosan jött össze a társaság, nagyon jól tudtunk együttműködni, mi is nagyon élveztük

– mondta el lapunknak a Jászai Mari-díjas színművész.

Arra is kitért, hogy leginkább embersége miatt szerette alakítani a kocsmárost a darabban. A vívódó édesapát, aki imádja a lányát, és szeretné férjhez adni, de közben retteg attól, hogy – nem is olyan – kicsi lánya elhagyja a falut és őt. Azt is elárulta, hogy olyannyira tudott azonosulni a szereppel, hogy néha nyelvbotlásként a lányát alakító Pelsőczy Rékát nem darabbeli nevén, Masniként szólította meg a színpadon, hanem Fanniként, ahogy saját lányát hívják.

Fotó: Karnok Csaba

Azt is elmondta, hogy a sisak mellett másik négy kelléket is őriz. Az egyik egy korona az Übü királyból, a másik Bala rendszáma, a többi pedig szintén a Portugálból egy piros zománcos vájling, amibe a kukoricát morzsolta, valamint egy kék zománcos, kisebb társa, amit éppen 423-szor vágott be a tyúkok közé a takarásban.

A Tömörkény iskola tanárai, Csala Zsuzsa és Feketű Boglárka a 11. évfolyamos kerámiaműves osztály tanulóival stílusosan sörösrekesszel és maguk alkotta porcelán poharakkal díszítették a bukósisakot. A színművész dedikálta is a műremeket a városnak. Az est moderátora Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze volt. A borvacsorán pedig a jelenleg négygenerációs, egri családi borászatát vezető Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya volt Csuja Imre beszélgetőtársa.