Ismét plakátrongálásra szólította fel Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom polgármesterjelöltje a követőit. Ebben ő maga is élen járt, ő is ott volt, amikor egy „Stop háború” feliratú fideszes plakátot éppen átragaszthattak a támogatói, erről a polgármester „háborús szelek” című videója is tanúskodik.

– Most ragasztottuk át itt Hódmezővásárhelyen a háborúpárti Fidesznek a plakátját. A fideszesek megpróbálnak mindenki mást háborúpártinak beállítani, ami akkora abszurd, mint amikor a köztévés vitában Deutsch Tamás azt merte hazudni, hogy az ellenzék megszavazná a fegyverszállítás anyagi támogatását, miközben Orbán szavazta meg azt – állította Márki-Zay Péter, aki szerint hülyének nézik a magyar embereket. Azt kérte, azért, hogy a „tájékozatlan rétegekhez is eljusson az igazság”, mindenütt ragasszák át a Fidesz plakátjait.

– Használják ezeket a plakátokat arra, hogy eljuttassák még a legsötétebben tartott fideszes szavazókhoz is a valóságot, hogy ki az egyetlen olyan, aki magyar fiatalokat visz ki véres afrikai háborúkba: Orbán Viktor és fia Orbán Gáspár – sulykolta a polgármester.

Márki-Zay Péter néhány hete még felháborodásának adott hangot, hogy állítólag a vásárhelyi fideszesek tömegével lopják a plakátjaikat. Akkor Szél István, a Fidesz vásárhelyi elnöke megnyugtatta a polgármestert, hogy a fideszes aktivisták és jelöltek nem nyúlnak a polgármester habkartonjaihoz, mert nincs szükségük MZP arcmására, másrészt mert nem szoktak plakátokat rongálni, szemben Márki-Zay Péter híveivel, akik még büszkék is erre. Néhány nappal később Márki-Zay Péter tolvajoknak nevezte az ellenfeleit, azt írta: „Máris milliós kárt okoztak az adományokból finanszírozott kampányunknak a tolvajok – ilyen emberekre nem bízhatjuk az adófizetők pénzét!”

Az viszont nem zavarja Márki-Zay Pétert, hogy ő és a követői kárt okoznak politikai ellenfeleiknek a plakátok megrongálásával.