Van, amikor tűrni kell egy kicsit a rosszat, hogy utána jobb legyen. Így van ez egy tök egyszerű dologgal is, a fúrással. És itt most nem arra gondolok, amikor a szomszéd vasárnap reggel ütvefúróval esik neki falnak. Hanem a geotermikus kutak fúrására. Ezek nagyon zajos dolgok, de ezt csak azok tudják igazán, akik egy-egy kúthoz közel laknak. A napokban beszéltem Kóbor Balázzsal, a Szetáv vezetőjével, mert továbbra is panaszkodnak néhányan a geotermikus kutak fúrása miatt. A cégvezető azt mondta, hogy hozzájuk is érkeznek panaszok, de tényleg nem tudnak velük mit kezdeni, azon túl, hogy zajvédő falakat építenek a fúrás melletti területen. Az viszont tényleg nem ér sokat.

Na, de, hogy miért kell tűrni? Még csak azt sem tudom mondani, hogy azért, mert a geotermikus energia miatt olcsóbb lesz a távfűtés, mert nem.

De akkor miért? Szerintem tudják, hogy nem nagyon szeretem a zöldmozgalmakat, nagyobb részük idiótákból áll. De a környezetvédelem azért az én ügyem is. A szegedi geotermikus fűtési rendszerrel elérik, hogy a város ökológiai lábnyoma jelentősen csökken: a távfűtésben korábban felhasznált 27 millió köbméter gáz elégetése, és az ebből adódó 55 ezer tonna szén-dioxid kibocsátása mintegy felére csökken majd. Vagyis jobb lesz a levegő, ami pedig mindenkinek jó.

A rendszer egyébként 9 termelő és 18 visszasajtoló kút működtet. Ennyi kúttal működő geotermikus rendszer egész Európában ritkaság, a szegedi lesz Reykjavík után a második legnagyobb. Büszkék lehetünk tehát a rendszerre, annak ellenére, hogy időnként bosszúságot okoz. Tűrjünk kicsit, kérem szépen!