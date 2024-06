A hódmezővásárhelyi önkormányzat pályázott a Budapesti Szent Ferenc Kórház Mentsünk együtt életet című programjához, így kedvezményes konstrukcióban igényelhettek két, hazai fejlesztésű félautomata defibrillátort, amelyhez díjmentes újraélesztési oktatás is járt. Az egyik defibrillátort a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában helyezték el, amit a városrész lakói is használhatnak szükség esetén. A másik készülék pedig a városháza portájára került, ahol nyitvatartási időben, hétköznapi 6 és 19 óra között, illetve a Kossuth téri rendezvények alatt bárki igénybe veheti – erről Berényi Károly alpolgármester számolt be hivatalos közösségi oldalán. Az idősek otthona dolgozói közül harmincan, a polgármesteri hivatalból tizenketten vettek részt a defibrillátor használatával kapcsolatos oktatáson.