A közösségi oldalán értékelte a vasárnap éjjel elért eredményét Kovács Pál hódmezővásárhelyi független polgármesterjelölt. A választópolgárok közül 866-an szavaztak rá, vagyis 3,82 százalék. Ezzel a harmadik helyen végzett a négy jelölt közül.

Már leszedték a plakátjait is

– Megalázóan kevés szavazatot kaptam, valóban be lettem árazva a polgárok által itt, Hódmezővásárhelyen. Olyannyira, hogy pár napig őszintén nincs kedvem lemenni a Tescóba vagy a gyerekemért a suliba. Hétfőn este 11-ig igyekeztünk leszedni a plakátjaimat, mert valóban kínosnak érzem a mosolygó „kovácspál” plakátok kintlétét – írta a közösségi oldalán.

Jogászként, közgazdászként, energiagazdálkodási szakközgazdászként, adótanácsadóként, közigazgatási szakvizsgával és 23 év szakmai életúttal, önkormányzati cégeknél vezetőként, a magánszférában kontrolling szakterületen dolgozva remélte, hogy versenyképes szereplője lehet Hódmezővásárhely közéletének. Kovács Pál úgy értékelte kudarcot vallott, a vásárhelyiek kiállították róla a bizonyítványt.

Nem az volt a lényeg, ki mit tud tenni Vásárhelyért

– Pont ez a demokrácia lényege. El kell fogadni, hogy a polgároknak nem az egyén szakmai életútja, képzettsége az irányadó. A mostani választásnál a meghatározó MMM üzenet a Fidesz visszatérésének megakadályozása volt – írta Kovács Pál. Szerinte az, hogy melyik jelölt mit tud tenni városáért, kinek a szakértelme tesz hozzá a város gyarapodásához, most felesleges túlcifrázása volt a demokratikus választási rendszernek.

– Ennek okán nem kell megbántódni nekem sem. Valószínűleg itt jön ki a politika szépsége, ügyessége. Többen is kíváncsiak voltatok, hogy a kampányban lefideszesezett 3 munkahelyemmel mi lesz. Jelentem, egy munkahelyem volt. A tegnapi napon ott is felmondtam, hiszen akaratomon kívül okoztam kellemetlenséget a cégnek. Tehát a felmondási időmet töltöm. A tudásomat a jövőben is szeretném használni, ezért 23 év után elhagyom Vásárhelyt és Szeged Megyei Jogú Városnál, cégeinél fogok, illetve szeretnék elhelyezkedni, őket segítve és szolgálva – írta.