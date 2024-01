Tudományos szórakozással spékelte a gyerekek téli szünetét a Szent-Györgyi Albert Agóra közössége pénteken. A kis kutatók délelőttjét Utazás a Naprendszerben címmel rendezték meg. A résztvevők kalandfüzettel barangolhatták be az informatörténeti kiállítást, az intézmény felfújható planetáriumában pedig az űrben csatangolhattak. Megcsodálhatták Naprendszerünk bolygóit, és a csillagképek titkai is feltárultak számukra.

A díszteremben látványos fizikai kísérletekkel kápráztatta el az ifjúságot és szüleiket Szántó F. Zoltán fizikatanár, aki sodró lendületű előadói stílusával egy pillanatra sem hagyta lankadni közönsége figyelmét, kíváncsiságát és lelkesedését. Bemutatta többek között azt, hogy mi történik a hegymászók szervezetében, miközben egyre magasabbra jutnak a hegyen. Lézerrel és folyékony nitrogénnel háromdimenziós fénytölcsért „varázsolt” a színpadra. Tesla gömbbel és fénycsövekkel boszorkánypróbát tartott. Kísérleteihez többször is önként jelenkező segítőket hívott a közönség soraiból, két édesanyáról is kiderült, hogy boszorkányvér csörgedezik ereikben. Szántó F. Zoltán azt is bemutatta, hogy miért vannak kitiltva a lézerek a stadionokból, lufikat robbantott, lángcsóvákat lobbantott, és szemléltette azt is, hogy folyékony nitrogénnel nemcsak rakéta indítható, de hangszert is be lehet hangolni a segíségével.

Orbán Hédi igazgató lapunknak elmondta, a nagy sikerű, látványos fizikai kísérleteket havi rendszerességgel folytatják majd az Agórában.