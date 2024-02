A képviselő-testület legutóbbi ülésén a közösségi ház éves munkatervét és szolgáltatási tervét is megvitatta és elfogadta. A közösségi ház számos pályázatot nyújt be évről évre, amelyek eredményeképpen színvonalas közösségi programokat biztosít a lakosság számára. Pályázati forrásból színházi előadást tartott Zsombón a szegedi Pinceszínház szombaton. Ellátogat majd Zsombóra az ismeretterjesztő Petőfi busz, illetve a szintén ismeretterjesztő hangszerbemutató is lesz a világ négy tájáról. Mivel a közösségi házban kevesen dolgoznak és sok programot szerveznek, az idén is örömmel fogadják közösségi szolgálatra a középiskolás fiatalokat. A közösségi ház idén is több kiállítást és színházi előadást tervez a hagyományos települési rendezvények mellett.