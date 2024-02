Oscar- és César-jelölt francia és magyar filmeket is vetítenek az idei Frankofón Filmnapokon, amelyeken a vetítések mellett több mint hatvan program várja Budapesten és 16 vidéki városban a közönséget február 28. és március 10. között. Altnéder Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium frankofón ügyekért felelős koordinátora példaértékűnek nevezte a kulturális és oktatási együttműködést Magyarország és Franciaország között. Elmondta, hogy ezúttal is látható lesz a fesztiválon egy magyar alkotás francia felirattal: idén a párizsi olimpiához kapcsolódva a magyar férfi vízilabda-válogatottról szóló filmet, A nemzet aranyát vetítik. Egy rövidebb válogatást Szegeden is láthatnak a filmekből az érdeklődők.