Csongrád csendes kisváros, de néha attól a kevés alapzajtól is jólesik félrevonulni. Ehhez tökéletes hely az Öregszőlők, ahol a kiskertek és szőlősök mellett lapul meg a Csongrádi Alkotóház. A legendás helyre fél évszázada járnak kibontakozni hazai és nemzetközi művészek.

A gyógyszerész villája

Czájlik Lászlót mindenki ismerte a száz évvel ezelőtti Csongrádon. A patikus sokoldalú férfi volt, földbirtokos, neves vadász és vadászati szaktudósító, díjnyertes ebtenyésztő és cserkészrepülő tiszt is volt. 1921-ben vette feleségül Fantoly Mariskát, a Megváltóhoz címzett gyógyszertárát is attól az évtől működtette.

Czájlik jónevű gyógyszerész volt Csongrádon, üzlete jól ment. Jövedelmeiből egy impozáns villa építésére is futotta, a Tisza hullámterében, a Györfös fölött emelt házat azonban nem élvezhette sokáig a család.

A kommunisták Czájlikék minden vagyonát, így a villát is államosították 1945-ben. Az épületet az 1960-as években helyi általános iskoláknak adták át, gyerekeket táboroztattak ott. Ekkor a villát át is építették, az eredeti három szoba helyett ötöt alakítottak ki, és elkészült egy vizesblokk is.

Mozgolódnak a művészek

Mint arról Schikán Bálint művészettörténész írt, a művészeti élet már az 1960-as évek vége óta jelen volt a telken, a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanulói ugyanis itt töltötték a nyári gyakorlatukat. Ebből nőtt ki az igény egy művésztelep létesítésére. Az 1970-es évek elején a nyári táborozásokon résztvevő volt növendékek – akik közül jó néhányan már befejezték tanulmányaikat –, és a főiskola néhány tanára jelentkeztek, hogy Csongrádon szeretnének művésztelepet létesíteni.

Elmélyült munka. A Csongrádi Művésztelepen rendszeresen dolgoznak fiatal alkotók.

Fotó: Csongrádi Alkotóház

1974-ben öt fiatal, de annál lelkesebb művész, Aranyi Sándor, Dienes Gábor, Klimó Károly, Nagy Gábor és Szikora Tamás nekiállt a szervezésnek.

A terv megvalósításához hozzájárult, hogy 1975-ben a város átadta erre a célra a Czájlik-féle épületet, így az év május 30-án hivatalosan is megalakulhatott az egykori szőlő területén a Csongrádi Alkotóház – Művésztelep.

Bronz, fa, vászon és beton

1986-ban műteremház is épült a különleges környezetben alkotni vágyó szobrászok, grafikusok és festőművészek számára, a különféle műtermek és bronzöntő műhely hatására egyre több külföldi alkotó kereste fel a csongrádi Művésztelepet.

Itt szökkentek szárba olyan nemzetközi rendezvények, mint a beton- és bronz szimpózium, az akvarellfestészeti-, grafikai- és kovácstalálkozó, a mára legendássá vált Plein Air, a start Plein Air vagy a Project833, de a mára nemzetközi hírnevű Hello Wood csapata is itt szervezte meg legelső építőtáborát 2010-ben.

Alkotók a világ minden tájáról

Hogy mennyire a magyar művészeti élet vérkeringésének része a csongrádi Művésztelep, azt jól mutatja, hogy rendszeresen az alkotótelepen tölti gyakorlati idejét a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egy-egy osztálya, és az Szegedi Tudományegyetem Rajz Tanszékének diákjai is. Osztrák, holland és német fiatalok, a linzi, groningeni egyetemek szobrásznövendékei és a darmstadti technikai egyetem diákjai is alkottak a Művésztelepen.

Dudás Sándor (balra) keze alatt szobor lesz a bronzból.

Fotó: Csongrádi Alkotóház

Mint Dudás Sándor szobrászművész, az Alkotóház volt vezetője egy lapunknak adott korábbi interjújában elmondta, évente általában ötven, száz vendég fordul meg náluk, külföldi és magyar főiskolások és egyetemisták mellett hazai és külföldi művészek is rendszeresen látogatják a Művésztelepet Argentínától Indonéziáig.

Nemcsak szakmai kapcsolatokat ápolunk, sok személyes barátság is kötődött. Az idelátogató művész vendégek jó hírét viszik a művésztelepnek és a városnak is

– emelte ki a szobrász.

Számos művészt ihletett meg a környezet.

Fotó: Csongrádi Alkotóház

Közeleg az évforduló

Fennállásának 45. évét 2020-ban ünnepelte a Művésztelep. Akkor az alapító művészek egy közös, valamint volt tanítványaikkal együtt egy-egy tárlat keretében mutatkoztak be a Városi Galériában, ahol olyan alkotók darabjait láthatta a közönség, mint Aknay János, Aranyi Sándor, Bukta Imre, Dienes Gábor, Klimó Károly, Máté István, Nagy Gábor, Szikora Tamás vagy Vojnich Erzsébet.

A jövőre esedékes fél évszázados jubileumot előre láthatóan hasonló összművészeti kiállítás fémjelzi majd.