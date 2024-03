Egy tavalyi szolnoki ifjúságszakmai konferenciáról hazafelé tartva született az itteni szakmai nap és a címének ötlete: Mafia, azaz Ma a fiatalokkal – mondták el lapunknak a művelődési központ szervezői, Martók Alíz és Lantos Anita. A nyertes pályázatukat követő szervezés közben derült ki számukra, hogy amióta ezen a területen tevékenykednek, nagyon sok ifjúsági szakembert ismertek meg, és ez a kapcsolati tőke most hasznosulhat a munkájukban.

A város nyitni szeretne az ifjúság felé. A konferenciával az a cél, hogy a szféra sokfajta szegmense képviseltesse magát – a regisztrációk alapján ez meg is valósul. Tapasztalatot, nézőpontokat cserélnek, igyekeznek még inkább megismerni a fiatalok helyzetét. Fontos volt, hogy az ifjúságot minél jobban bevonják a szervezésbe, például a rendezvény logóját is egy diák tervezte, és egy fiatal, Kis Levente fotókiállítása is színesíti a programot. Gyakorlati tapasztalatcserére helyezik a hangsúlyt, a fiatalok csoportos beszélgetések során megoszthatják egymással gondolataikat.

Az ifjúsági házban többféle formában formálják közösséggé a fiatalokat. Megnyílt az ifipont, és immár a negyedik műsorát készítette el a Szent Dió podcast stúdió.

Ügyelünk arra, hogy ne mi mondjuk meg fentről, hogy ők mit akarnak, és együtt keressük a lehetőségeket

– húzta alá a lényeget Alíz.

Jönnek hozzánk a konferenciára a környező és kicsit távolabbi településekről is önkormányzatoktól, művelődési központoktól, bűnmegelőzési és családsegítő központból is szakemberek, bemutatkozik a Szentesi DiákBrancs, és forgatnak a Boros médiacsoport középiskolás diákjai

– sorolta Anita.

A csütörtökön a megyeházán 9 órakor kezdődő programon a meghívott előadók olyan izgalmas témákat vetnek fel, mint a kihívások és lehetőségek a hazai ifjúságügyben vagy, hogy miért jó egy fiatalnak, ha közösséghez tartozik, illetve szó lesz a kihívásokról a digitális bennszülöttek védelmében.