Mozogni kell! – ez az üzenete annak a gyógytornának is, ami évtizedek óta nem veszített népszerűségéből Szentesen, az ifjúsági házban. A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szentesi Csoportja több mint húsz éve tartja itt gyógytornáját. A hétfőnkénti egyórás programra sokan járnak, ki is nőtték az előző termüket, és március vége óta használhatják a jóval tágasabb pódiumtermet az intézményben. Itt az eszközös gyakorlatokkal is jobban elférnek, előkerülnek a labdák, gumiszalagok.