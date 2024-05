„Mindent az egészségért, egészséget mindenkinek!” – ennek a mottóak jegyében rendezték meg Genfben a WHO globális egészségüggyel foglalkozó 77. közgyűlését. Az Egészségügyi Világszervezet összejövetelének első napján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői is megjelentek. Karikó Katalin Nobel-díjas tudóst, a Szegedi Tudományegyetem professzorát díszvendégként köszöntötték, Tedros Ghebreyesus, a WHO főigazgatója adta át a 2019-ben alapított, a Globális Egészségügyért Díjat a kutatóbiológusnak. Mellette Drew Weissmant, a Covid-19 elleni mRNS-vakcinák fejlesztését megalapozó másik Nobel-díjas tudóst, valamint Barbados miniszterelnökét, Mia Mottleyt tüntették ki a díjjal. A Karikó Katalinnak címzett WHO „Director-General’s Award for Global Health” elismerés, a márványlapra helyezett oklevél hamarosan megtekinthető lesz az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Karikó Katalin útja a Nobel-díjig és tovább című kiállításon.