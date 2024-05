Kétnapos ünnepséget rendeznek hétvégén Kübekházán. Szombat reggel 9 órakor megnyílik a hármashatár, melyet triplex futással ünnepelnek. A határ szombaton és vasárnap Szerbia felé 7 és 19, Románia felé 9 és hajnal 1 óra között lesz nyitva. Ezen a napon tartják Kübekháza falunapját is, ahol délben megrendezik az utcák főzőversenyét. Épített, szépített autók bemutatására, illetve Szeged egyik leghangosabb zenei autója megtekintésére is mód lesz 13 órától a főtéren és lesz a régi gyerekkorunkat idéző kisautók (pedálos Moszkvics) mini találkozója is. Mindezek mellett szerveznek ingyenes lovaskocsikázást, délután megtartják a nagyparaszt vetélkedőt, este pedig többek között Delhusa Gjon lép fel az esti utcabál előtt. Vasárnap a szomszédos Óbébán lesz falunap, ahol többek között a kübeki focicsapat is megmérkőzik a szomszédos romániai Óbéba és a szomszédos vajdasági Törökkanizsa csapatával, illetve a leköszönő kübekházi képviselő-testület egy ajándékkoncerttel búcsúzik Óbébán a falu lakóitól és az önkormányzattól. Este Kübekházán átadják a megújult játszóteret.