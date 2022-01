Egy tavaly februári állítás szerint „a mélyrepülés még a karantén ideje alatt felértéke­lődött olvasásélmény dacára sem kerülte el a könyvkiadókat”, majd év végére a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése úgy fogalmazott: a pandémia felpörgette a hazai könyvforgalmat.

Nyáry Krisztián író, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója megkeresésünkre azt hangsúlyozta: a könyvszakma szinte teljes egészét, kis és nagy kiadókat, kereskedőket egyaránt lefedő MKKE januári elnökségi ülésén értékelték a tavalyi évet. Ennek alapján az látszik, hogy a könyv­piac kifejezetten jól jött ki a pandémiás időszakból.

A szakember szerint ennek va­­lószínűsíthető oka, hogy a csa­­ládoknak van egy kulturális büdzséje, és ha színházba, moziba, koncertre nem mehetnek, akkor könyvet vásárolnak. Fontos, hogy nem pusztán a forgalom nőtt, hanem az eladott könyvek példányszáma is, tehát nem az áremelkedés hatását látjuk, hanem több olvasót. Az esetleges regionális eltérésekről úgy fogalmazott: jelenleg egyáltalán nem tapasztalnak ilyesmit. Sőt, mintha csökkentek volna a területi különbségek.

– A járvány egyik hozadékaként a Líra Csoportnál a 2019-es 15 százalékról 30 százalékra nőtt az online kereskedelem aránya, és ez a szint stabilizálódott. A vásárlók egy része kényszerből választotta ezt a megoldást a boltzár idején, aztán rájött, hogy kényelmesebb, mint pél­­dául elmenni a szomszéd nagyvárosba könyvért. Ez a magyarázata annak, hogy sok könyvesbolt a tavaszi leállás miatt nem tudta növelni az éves forgalmát, miközben összességében több könyvet vettek az emberek.

– A szépirodalom és a szórakoztató irodalom a legnépszerűbb, a pszichológia sikere pedig továbbra is töretlen. A leggyorsabban fejlődő szegmens azonban a gyermek- és ifjúsági irodalom volt. Ez azért is jó hír, mert a jövő olvasóiról beszélünk, akik most szoknak rá a könyvekre – hangsúlyozta Nyáry Krisztián.

– Bár az ember azt hinné, a lezárások idején többet olvas, aki szereti a könyveket, valójában nem hozott változást a forgalomban az elmúlt év – mondta megkeresésünkre Lengyelné Szűcs Erzsébet, a makói Kincskereső könyvesbolt vezetője. Mint fogalmazott, az sem változott, hogy milyen köteteket kerestek a leggyakrabban: a gyerekkönyvek, illetve a ta­nulást segítő könyvek forgalma dominált tavaly.