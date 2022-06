Az általános iskola felső tagozatosait megcélzó felhívásnak mindössze annyi tartalmi megkötése van, hogy a műnek a szegedi papucsról kell szólnia. A 4–6. osztályosoktól 2–4, míg a 7–8. évfolyamosoktól 4–6 oldalnyi terjedelmű mesét várnak a magyar népmese napjáig, azaz szeptember 30-ig.

Az alkotásokat öttagú zsűri értékeli majd, amelynek tagjai Móra Ferenc dédunokája, Vészits Andrea író, forgatókönyvíró, dramaturg, Bárkányi Ildikó néprajzkutató, a Móra Ferenc Múzeum főmuzeológusa, Kiss Ágnes és Schneider Jankó bábművészek, a Kövér Béla Bábszínház igazgatója és művészeti vezetője, valamint Szögi Csaba táncpedagógus, a Szegedi Papucsért Alapítvány elnöke lesznek.

A legsikeresebb ifjú szerzőpalánták értékes nyereményekben részesülnek, többek között a Móra Ferenc Könyvkiadó ki­­adványait, múzeumi vagy bábszínházjegyeket kapnak. A legjobb meséket a jövő évi szegedi papucs napján felolvassák, és a pályázatot meghirdetők reményei szerint olyan művek születnek, amelyeket a Kövér Béla Bábszínházban is be tudnak majd mutatni.

A szegedi papucsot népszerűsítő pályázattal ezúttal az ifjabb korosztály figyelmét szeretnék a szervezők ráirányítani arra a páratlan szegedi kincsre, amely már a nemzeti értéktárban is szerepel. A gyerekek inspirálódhatnak a Szent-Györgyi Albert Agóra napokban megnyílt papucskiállításán is, ahol nemcsak régi, hagyományos és új tervezésű, a mai utcai viseletre is alkalmas papucsokat vizsgálhatnak meg, hanem egy valódi mesefal-installáció is meg­­elevenedik a szegedi papucsok mesei motívumvilágából. A pályamunkákat elektronikusan várják a [email protected] címre.