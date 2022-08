Az első kötet után több pályázatra is bekerültek verseim, ezek antológiákban, válogatásokban jelentek meg. Mindig arról írok, ami én vagyok, ami a bensőmből jön. A gondolatokat nem lehet siettetni vagy erőltetni. Most párhuzamosan két könyvön dolgozom, egy verseskötet és egy gyerekmondókás könyvet írok, az utóbbi gazdag illusztrációval készül. Ez úgy jött számomra, hogy mivel óvodában dolgozom, ezért ott is sok verset, mondókát olvasok a gyerekeknek. Szerettem volna, hogy én is tudjak nekik adni valamit. Most hol az egyikhez születik egy új vers, hol a másikhoz, így körülbelül a munka felénél tartok. Legkésőbb jövőre szeretném, ha elkészülne a két kötet. Egyelőre magánkiadásban gondolkodom, de jó lenne leszerződni egy kiadóval