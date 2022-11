Pavlovits Dávid gitárművész kettős céllal alapította 1999-ben a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivált. Lapunknak elmondta, egyrészt a tehetséggondozás motiválta, másrészt pedig az a szándék, hogy világhírű gitárművészeket hozzon Szegedre. Az első fesztivál a hajdani Bartók Béla Művelődési Házban zajlott néhány művész részvételével. Azóta a kelet-európai régió egyik legrangosabb szakmai találkozóhelyévé vált. Az eltelt több mint két évtized során 5 kontinens 31 országából látogattak a fesztiválra neves művészek.

A fesztiválalapító maga is nagy nemzetközi elismertségnek örvend, több mint 30 országban lépett már fel olyan tekintélyes koncerttermeket megjárva, mint például a New York-i Carnegie Hall. Emellett az SZTE Bartók Béla Művészeti Karának docenseként hazánk legnagyobb létszámú és legsikeresebb klasszikus gitár közösségét fogja össze.

– 25 hallgatónk van jelenleg, sokan külföldről érkeznek. Rendszeresen jönnek tanítványok Kínából, de van mexikói hallgató is – mondta Pavlovits Dávid.

A fesztivál négy síkon zajlik.

– A gitároktatás a tehetséggondozás szerves része. Világsztárok adnak nyilvános órákat, akik egy hónappal ezelőtt még New Yorkban vagy Sanghajban léptek fel. A fiatalok kérdéseket is feltehetnek nekik, beszélgethetnek velük, így ez egyfajta közösségépítés is – részletezte a gitárművész.

A kapcsolatépítési lehetőség biztosítása a másik alappillére a programsorozatnak. Ennek jegyében workshopokat is rendeznek a legkülönfélébb témákban, a zenészek fizikai egészségétől a gitárkészítésig.

A harmadik síkot a koncertek jelentik, amelyeken nem csak klasszikus dallamok kapnak helyet, hanem a legkülönfélébb zenei stílusok, hiszen a gitár a latin, a jazz, a rock, de a popzenének is jellegzetes hangszere. A fesztivál nyitányaként a spanyol Margarita Escarpa és a tavalyi győztes Tátrai Farkas koncertjét élvezhette a közönség. Pénteken Csáki András és az olasz Alberto Mesirca gitárvirtuózok lépnek színpadra. Szombaton a 8. szegedi verseny győztesei és a világ legnagyobb, amerikai gitárversenyének győztese, a Tritonus Gitár Trio ad koncertet. A vasárnapi zárórendezvényen pedig az idei győztesek és Lukasz Kuropaczewski lengyel gitárművész zenél majd.

Negyedik síkként a verseny hat korcsoportban biztosít lehetőséget a fiatalságnak, hogy megméressék magukat. A legkisebb, bébi kategória versenyzői hét-nyolcévesek, a legidősebbek 25-30 esztendősek. Idén 8 országból rekordszámú, 70 versenyző csap össze.

– A legidősebbek a profi kategóriások, akik már rendelkeznek diplomával, vagy éppen annak megszerzésén dolgoznak. Az ő versenyüknek van a legnagyobb tétje, mert a győztes nyereménye a sok koncertmeghívás mellett egy több mint kétmillió forint értékű mestergitár, amelyet egy ázsiai gitárkészítő szponzor biztosított – mondta el Pavlovits Dávid, aki maga is zsűritag lesz a 9-14 évesek kategóriáiban.

– A zsűri azt figyeli, hogyan hat egy produkció egészében. Hogy mennyire emlékezetes, energikus, érzelmes, szenvedélyes. A technika nagyon fontos, de nem számoljuk a hibákat, nem a félrefogások döntik el az eredményt – közölte.