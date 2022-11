Brczán Krisztifor elmondta, projektjüket a több mint 50 pályázó közül a legjobb 6 közé választották Brüsszelben. A facebook-kampányt meg is nyerték, az elmúlt másfél év bemutatására összeállított színdarabjuk pedig végül a második helyen végzett az uniós versenyen. Nemzetközi szinten is elismerték tehát, hogy hasznos tevékenységet végeznek, de mint fogalmazott, tapasztalják is, hogy az élő hagyományok megismerésével a fiatalok értékrendje is megváltozik.

Az egyesületi elnök hozzátette, folytatják tovább a munkát: vannak már terveik például arra, hogy a Tájházat is bevonják olyan programok megszervezésébe, amelyek élővé teszik a régmúlt hagyományait.