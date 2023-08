Ópusztaszeren ünnepel a vármegye Szent István előtt vármegyénk is lerója tiszteletét minden évben. Az eseménynek első „országgyűlésünk” helyszíne, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ad otthont évről évre. 1980-ban például bográcsozás, kirakodóvásár, politikai nagygyűlés, az új kenyér átadása és néptánc is volt a parkban. 25 ezer ember gyűlt össze, azonban az ünnepségen az új kenyér volt a főszereplő, nem Szent István. Napjainkban azonban egészen másképp zajlik az ünneplés Ópusztaszeren. Az ünnepi beszédek után elismeréseket adnak át a megye példaértékű munkát végző lakóinak, majd megszentelik az új kenyeret, az esemény fényét pedig néptáncosok, énekesek és zenészek előadása emeli. Idén is így lesz ez, azzal a különbséggel, hogy most 19-én tartották meg Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata az ünnepséget megyei vadásznappal összekötve, míg a családoknak szóló Szent István-napi forgatagot 20-án szervezik meg, ezen a napon ingyenes lesz a belépés a parkba, míg szombaton a nyári belépős árak lesznek érvényben.