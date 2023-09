Rácz Mária műgyűjő és -pártoló gyűjteményéből nyílik kiállítás a Somogyi-könyvtárban szeptember 7-én 16 órakor. Rácz Mária 1981-től kapcsolódik szorosabb kötelékekkel a szegedi Kisgrafika Barátok Köre csoporthoz, értő szemekkel válogatott ex libris gyűjteményt tudhat magáénak. 1988-ban Krier Rudolftól vette át a helyi kör titkári tisztségét, azóta meghatározó szereplője a szervezetnek. Fontos küldetése az ex librisek népszerűsítése helyi és országos szinten. Nevére összesen 115 darab ex libris készült, amelyből a kiállításon 80 látható majd.