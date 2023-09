Két napig parkol majd egy múzeum-busz a makói könyvtár előtt. A fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum új, a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából létrejött vándorkiállítása október 2-án és 3-án érkezik a dél-alföldi városba. Cél, hogy Magyarországon, de a határon túl is minél többekhez juttassák el élményszerűen a költő életművét és mutassák be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuális kutatásokra alapozva, egyedi megközelítésből mutatja be Petőfi személyiségét, munkásságának ismert darabjait.

A kiállítás címét adó „Átröpűlök hosszában hazámon” mottó a Dalaim című vers részlete, amely nemcsak a költő utazás iránti szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki, de utal a tárlat nem mindennapi jellegére is. A kiállítás képzeletbeli utazásra hív, 1845-ben felszállunk a gyorsszekérre Petőfi mellé, hogy a költő a „változó szerencse szekerén” felidézze számunkra múltjának meghatározó állomásait, és velünk együtt fürkéssze jövőjét. A tárlat nem a költő életrajzát helyezi fókuszba, sokkal inkább az alkotói létet meghatározó döntési helyzeteket mutatja be, mint a költővé válás, az életpálya megválasztása, a közéleti szerepvállalás, az irodalmi élet szervezése vagy a családalapítás.

A kiállítás gerincét tíz kiemelt gyűjteményi darab alkotja, amely a képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi: ilyen az édesapa Petrovics István mészárosbárdja, a Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárddákó, amelyet Petőfi a törzshelyén, a Pilvax kávéházban használhatott. Minden relikviához tartozik egy-egy kiemelt vers, valamint számos idézet, kézirat, művészeti alkotás és irodalomtörténeti érdekesség. A változatosan elrejtett tartalmak önálló felfedezésre, kutatásra ösztönzik a látogatót, több érzékszervet is bevonva a tapasztalatszerzésbe.