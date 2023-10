Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a helyi kultúrház energetikai felújítására – tájékoztatta a Délmagyarországot a polgármesteri hivatal. A projekt 55,5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi Terv Plusz program részeként, az Európai Unió társfinanszírozásával. A támogatás százszázalékos, önerő nem kell hozzá. A pénzből az energiahatékonyság növelése érdekében az épület hőszigetelést kap, felújítják a vizesblokkot, kicserélik a nagyterem padlóját és újrafestik a belső falakat. Emellett napelemet telepítenek, korszerűsítik az elektromos hálózatot és modern gázkazánt szerelnek be. A beruházás várhatóan jövő júniusra fejeződik be.