Irtó nehéz kérdés jár a fejemben. Igyanak-e alkoholt a fiatalkorúak? A Büntető törvénykönyv szerint egyébként kicsit zavaros, hogy ki a fiatalkorú és a kiskorú, de szerencsére itt most nem bűnügyről lesz szó, hanem szabálysértésről, úgyhogy maradjunk a 18 év alatti korosztálynál, akik például nem mehetnek be a dohányboltokba. Kicsit odább írtam meg az újságba, hogy egy szegedi iskola igazgatója szólt a rendőröknek arról, hogy részegen ment be az órára több gyerek is. A rendőrség ezután a fogyasztóvédelmi hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival közös, próbavásárlással egybekötött helyszíni ellenőrzést tartott két szegedi vendéglátóhelyen. A kocsmákban kiszolgálták a próbavásárlókat, ráadásul nyugtát sem adtak és a pultos sem volt bejelentve.

Engem ezekből most csak az első érdekel, de egészen egyszerűen nem tudok igazságot tenni. Az a helyzet, hogy szerintem – 50 éves vagyok – nekünk is adtak alkoholt bőven 18 éves korunk alatt a kocsmákban. Persze akkor még valószínűleg nem volt ilyen törvény, vagy csak senki sem foglalkozott vele. Hogy ez jó volt-e vagy nem, mindenki döntse el, mi akkor biztosan élveztük. Ráadásul a mostani fiatal korosztály valószínűleg sokkal szabadabban mozog mint korábban mi, jobban hozzáfér mindenféle szerekhez, beleértve az alkoholt is. Csakhogy a szabály, az szabály. Ha nem szabad, nem lehet leitatni őket. Viszont ha a kocsmában nem kapnak, vesznek piát a boltban, és berúgnak a rakparton, vagy a ligetben. Ha akarják megcsinálják, mi is megcsináltuk. A kocsmárosoknak amúgy meg minden pénz jól jön. Nem tudom, mi lenne a jó megoldás erre, de az biztos, hogy nem jó, ha részeg egy gyerek.