Megszakításokkal ugyan, de lényegében majdnem 140 éve létezik mindszenti újság, az 1885-től vasárnaponként megjelentetett vegyes tartalmú hetilapot akkor egy évre négy forint előfizetői díjért járathatták a helyiek. A szerkesztőség Szobotka Gusztáv ügyvédi irodájában működött. A helyi folyóirat az 1980-as évek második felében először a Tisza Művelődési Ház kibővített programfüzete álnéven jelent meg, majd 1989-ben kaptak hivatalos engedélyt. Jelenleg Mindszenti Hírek címen havonta jelenik meg az önkormányzat kiadásában, nyomtatott formában.

Az évek során megjelent számok pedig hamarosan az interneten is olvashatóak lesznek. Az eddig létező összes kiadvány digitalizálásáról szóló együttműködési megállapodást írtak alá a helyi önkormányzat, az Országos Széchenyi Könyvtár, illetve a szegedi Somogyi Könyvtár képviselői december 6-án, szerdán délelőtt a mindszenti polgármesteri hivatal üléstermében. Mint azt Zsótér Károly polgármester lapunknak elmondta, azért fontos a nyomtatott lapok digitalizálásra, hogy az idő vasfoga ne lopja el a múltunkat, és megőrizzük a város emlékeit, fontos eseményeinek történetét. A munka január közepén fejeződik be, de bizonyos tartalmak már most ingyenesen elérhetők az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis webfelületén.