A kisteleki adventi készülődésről a minap számoltunk be, akkor megemlítettük, hogy most vasárnap, az első gyertyagyújtásnál 17 órától – ez az állandó kezdési időpont – a Hétszínvirág és a Szivárvány óvoda szerepel a Szent István téren. December 10-én néptáncbemutató lesz és fellép a városi nyugdíjas kórus, míg 17-én az általános iskola és az Árpád Fejedelem Gimnázium tanulói mutatják meg tudásukat. A záróeseményt 22-én tartják, akkor a betlehemes csapat előadását láthatják az érdeklődők.

A csengelei kínálatról már beszámoltunk, most annyit ismétlünk, hogy az első adventi ünnepséget december 3-án, a szentmise után, 9 órakor a József Attila téren rendezik meg, fellépnek a művészeti iskola növendékei és az óvodások. Ópusztaszeren most vasárnap, 17 órakor gyújtják meg az első adventi gyertyát – amit baráti beszélgetés követ –, a többi alkalomra még nincs pontos időpont. Balástyán a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáinak meggyújtásán kívül december 3-án, 16 órától forralt boros kalácstörés lesz a templomkertben, a következő vasárnapon 16 órától Mikulás-várás ugyanott, december 17-én családi nap a könyvtár udvarán, 21-én, 16 órától pedig a vásárhelyi helyőrségi zenekar templomi koncertje. Bakson az első gyertya lángja most vasárnap, 15.30-kor lobban fel a Jézus Szíve templom előtti adventi koszorún, az óvodások lépnek fel, a második és a harmadik szombaton, 15.45-től lesz, a negyediket december 24-én szenteste, 17.45-kor az ünnepi karácsonyi szentmise előtt gyújtják meg. Az utóbbi hármon az általános iskolások szerepelnek.

Pusztaszeren már csütörtökön elkezdődtek a programok az adventváró kézműves foglalkozással. Az első gyertyát a sportteremnél pénteken, 17 órakor – a helyszín és az időpont mindig ugyanaz – gyújtják meg, műsort az első osztályosok adnak. Másnap, 16 órától olvasóköri találkozó lesz az ünnep jegyében. December 8-án a második gyertyánál a 2., 15-én a harmadiknál a 3. osztályosok szerepelnek, 21-én a negyediknél ünnepi karácsonyi műsort láthatnak a kilátogatók. Közben, december 9-én, 18 órától a Szélműves együttes koncertezik és tart táncházat.