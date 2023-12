Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat a Hagyományok Házától Molnár Előd népzenész és tánctanár is. Aki volt már általa vezetett táncházban, az tudja, életre szóló élmény. A humorral és bölcsességgel oktatott táncok mellett, fantasztikus energiákat mozgat meg a résztvevőkben. Szerényen azt vallja, csak azt tudja kihozni az emberekből, ami bennük van. Ezt azzal egészíteném ki, hogy azt is ki tudja hozni, amiről nem is álmodtunk, hogy bennünk van