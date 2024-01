A múlt században Szolnokon és Vásárhelyen is művészeti központok alakultak, alkotói ismerték egymást és együttműködtek akár már a századelőn is. Tornyai János barátai, kortársai, köztük Koszta József vagy Fényes Adolf a nagy múltú szolnoki művésztelepen alkottak. Ugyanakkor a Tisza közelsége szintén összeköti a várost, hiszen a Szolnokot átszelő folyó, csakúgy, mint a mártélyi ártér hangulata a helyiek mindennapjaiban és a művészeti életben is különösen meghatározó