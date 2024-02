Az időszaki kiállítás a magyar középiskolai informatikaoktatás történetéből nyújt áttekintést az 1980-as évek első felére fókuszálva, mert ekkor kezdték el egy kormányzati program segítségével ellátni a magyar iskolákat számítógépekkel.

A tárlaton látható lesz egyebek mellett a Híradástechnika Szövetkezet HT1080Z számítógépe, amelynek 16 és 48 kilobájt RAM memóriájú változatai, fekete-fehér grafikával, beépített kazettás magnóval nagyobb tömegben jelentek meg az iskolákban. Az alapvetően a BASIC nyelv oktatására szánt számítógépekre a legnagyobb sikert a Galaxy Invasion című amerikai játékprogram aratta. A játék azért terjedhetett el, mert a magyar iskolagép egy távol-keleti számítógép licence volt, amely kompatibilis volt az 1977-ben gyártott amerikai TRS-80 számítógéppel. A tárlaton az eredeti, amerikai TRS-80 Model 1 egyik példánya is látható lesz.

Kiállítják továbbá a Budapesti Rádiótechnikai Gyár BRG ABC-80 számítógépét is, amely 16 kilobájt RAM-mal és fekete-fehér grafikával szintén a 8 bites Basic számítógépek klasszikusai közé tartozik. A szerkezet még a HT gép megjelenése előtt, néhány száz darabos nagyságrendben jelent meg a magyar iskolákban. A gép egy svéd-magyar kooperáció eredménye volt, a svéd számítógéphez Jánosi Marcell mérnök tervezett kazettás adattárolót, és ő volt az, aki később a világ első mikrofloppyját is megalkotta.

A Videoton TV Computerét (TVC) is meg lehet majd nézni. A székesfehérvári vállalat színes grafikás, beépített botkormánnyal rendelkező számítógépe már sokkal profibb megjelenítést tett lehetővé, mint a HT számítógép, de megjelenésekor, az 1980-as évek közepére a Commodore-, majd később a PC gépek győzedelmeskedtek az iskolagép kategóriában is. A tárlaton a Novotrade cég által forgalmazott Commodore-gépek is láthatók lesznek, köztük a magyar iskoláiban is elterjedt Commodore-16 és plus/4 típusok.

A felsoroltakon kívül látható lesz még a magyar számítástechnika oktatásra jelentős hatást gyakorló, a SZTAKI-ban fejlesztett, 1984-es Primo házi számítógép is, amely érintős, kapacitív billentyűzete miatt nem volt az iskolák számára a legjobb választás, viszont annál kedveltebb lett az otthoni felhasználók körében. A Primo népszámítógép is a tárlat ékességei közé tartozik.

A School-Computer kiállításon interaktív műtárgymásolatokkal, például a Homelab-2, az Aircomp-16 és a Mickey-80 ritka magyar számítógépek működő másolataival, valamint egy online tudásbázissal is találkozhatnak az érdeklődők. Ez utóbbi és a tárlaton elhelyezett QR-kódok segítségével konferenciaelőadások, tárgyleírások, életrajzok és érdekes videók lesznek elérhetők a Neumann Társaság Informatikatörténeti Adattárából a témában.

A kiállítást Képes Gábor, a Neumann Társaság igazgatója rendezte.