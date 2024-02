Több mint két évtizedre visszatekintő hagyománya van már Szentesen a télbúcsúztató karneválnak. Idén, a 23. alkalommal is nagy zajjal, maskarás felvonulással és nyomukban járó vidámsággal intenek búcsút a hideg évszaknak. A művelődési központ egész napos programot kínál a családoknak. Február 17-én, szombaton szentesi óvodák műsorával indul a nap 9 órától, de akkor már az Együtt Nagycsaládosok Egyesülete is kézműves foglalkozásra várja az érdeklődőket. 11 órától a Csurgó Zenekar interaktív műsora vonja be a kicsiket és nagyokat.

A VagaBanda látványos műsorral űzi el a telet. Fotó: Szentesi Művelődési Központ

A Télbúcsúztató egyik fellépője a VagaBanda lesz 16 órától az fjúsági ház melletti területen, a Gödörben. Igazi farsangi kavalkádra lehet számítani a gólyalábas maskarásokkal. Farsangi magyar népszokásokra épülő, hagyományőrző előadásukban megjelenik a medve, lovacska és gólya óriásbáb. Még télűző zenekart is bevetnek és eredeti busómaszkok mögé bújnak. A közönség láthat mohácsi, faragott maszkban ijesztgető busókat, előkerül a karikás ostor, a kürt, a kolomp és a kereplő.

A 17 órától kezdődő jelmezes felvonulásra akár saját kezűleg készült álarcokban is mehetnek, akik még előtte, 13 és 15 óra között a Gólyás Házban beülnek egy kézműves foglalkozásra.

A telet hagyományosan a kiszebábbal égetik el a gólyalábasok 18 órakor a Gödörben. A program zárásaként 18.30-tól a Parno Graszt és Mező Misi koncertjét rendezik az Ifjúsági Park színpadán.