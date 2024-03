A makói programot az Erzsébet házban, a városi önkormányzat pályázati támogatásával rendezték meg; kulturális program is színesítette, vendégek Makóról és a környező településekről, sőt a határon túlról, Aradról is érkeztek. A román nemzetiség aránya egyébként néhány száz fősre becsülhető Makón. Egy részük őshonos, a többiek betelepültek. Élnek ugyanakkor magukat románnak valló emberek a környező falvakban, például Apátfalván, Magyarcsanádon, Királyhegyesen és Kiszomboron is.

Birta Júlia Mihaéla elmondta: szoros a kapcsolatuk az anyaországgal, rendezvényekre ők is átjárnak Arad és Temes megyébe, például a romániai Nagylakra, Pécskára és Temesvárra. A nemzetiségi önkormányzat Makón idén további programokat készül szervezni, távlati céljuk pedig az, hogy a város valamelyik iskolájában elindulhasson a román nyelvoktatás.