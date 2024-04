A világ több mint harminc országából érkező, száznál is több hőlégballon színezi be Szeged egét szeptember 8-14. között, a hőlégballonozás legnagyobb világversenyén, az idén 25. alkalommal jelentkező Hőlégballon Világbajnokságon. A sportág legrangosabb versenyére Ausztráliától Kanadáig, így Japánból, Kínából, Indiából, Brazíliából vagy a korábbi világbajnokság élvonalában végzett Egyesült Államokból, valamint Európa számos országából érkeznek résztvevők, és természetesen a magyar versenyzőknek is szurkolhatunk majd. Először itt indulnak világbajnokságon Kolumbia, Egyiptom, Izrael és Örményország pilótái. Szeptemberben tehát Szeged a világ hőlégballon sportolóinak központjává válik, az égen már az edzésnapokon, 5-e és 7-e között feltűnnek a látványos balloncsodák. A verseny 8-án indul és majd’ egy hétig ámulhatunk a színes légi parádén.