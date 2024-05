Romantikus konty és több más kategóriában is sikeresen szerepeltek a vásárhelyi fodrász tanulók a 66. Magyar Bajnokságon, amely ezúttal is a Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Egyesület és Balatonfüred Város Önkormányzata együttműködésében valósult meg.

A HSZC Eötvös József Technikum diákjait a hosszú és nehéz felkészülésben Meszlényiné Marika, Vámos István és Makán Doroti segítette, nem is mindennapi eredményekkel. Az iskolák versenyén a Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum diákjai elhódították az 1. helyet az országos versenyen. A tanulókon kívül, duális partnerüknél dolgozó felnőtt fodrászok is elindultak azon a megmérettetésen, ahol a fodrász szakma olyan kiválóságai is megjelentek, mint Hajas László.

Melisik Petra felnőtt magyar bajnok lett kontyfésülés kategóriában, Kovács Áron pedig megszerezte a 2. helyezést a férfi hajvágás kategóriájában, Meszlényiné Marika és Vámos István nagy büszkeségére.

Fotó: HSZC Eötvös József Technikum

Az eredmények:

Meszlényi Tamásné felkészítésében nappali hosszú haj szárítás tanuló kategóriában 1. Nagypál Dóra, 2. Damjanov Dominika, 3. Tamás Hanna Gréta, 4. Kovács Kitti. Klasszikus frizura szárítás kategóriában 5. Halász Kamilla, romantikus tanuló konty kategóriában 1. Horváth Evelin. Kereskedelmi tanuló szárítás kategóriában 1. Nagypál Dóra, 3. Halász Kamilla. Rövid nappali tanuló hajszárítás kategóriában1. Kovács Kitti, 2. Nagypál Dóra, 3. Nagy Szilvia Valentina, 5. Nagy Enikő.

Labádi Ilona felkészítésében tanuló nappali fonás kategóriában 5. Sóki Beáta.

Az iskolák versenyében 1. helyett szerzett a Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum.