Hogy mi a titka ennek? Rengeteg előzetes ismeret előzi meg: figyeljük a demográfia alakulását, a divatos trendeket, de figyeljük azt is, hogy milyen munkaerőpiaci relevanciája van az adott szakmának. A vendéglátós képzésnél van egy olyan gyakorlóhelyünk, a Vanilla étterem, ahol nagyon sok a hozzáadott érték. A másik pedig az, hogy azokat a gyerekeket is képesek vagyunk felkarolni, akik mindenféle hátrányokkal küzdenek. Bejönnek a kollégiumba, ahol a szupererőnknek tartjuk, hogy van egy olyan nevelői stáb, aminek tagjai eredménnyel tudnak a gyerekekkel foglalkozni. Nálunk az a jellemző gondolkodásmód, hogy a tehetségnek is nagyon sok arca van, és mindenki jó valamiben. Minden gyerekből megpróbáljuk a legtöbbet kihozni. Most ezt meg tudjuk még támogatni azzal, hogy fenntartónk, a Szegedi Szakképzési Centrum meghirdetett egy mentori programot, ahol támogatást kapnak azok a pedagógusok, akik személyesen mentorálják a gyerekek kisebb csoportját. Ezzel még előrébb juthatunk