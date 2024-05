A Dugonics téren június 13. és 16. között, míg az intézményekben június 6. és 21. között zajlik idén a 95. Szegedi Ünnepi Könyvhét. A szervezők minden évben fontosnak tartják, hogy a Szeged életében jelentős helyi, vagy helyi kötődésű szerzőknek is teret adjanak legfrissebb műveik bemutatására, a közönséggel való találkozásra. Ez idén sem lesz másként, 2024-ban is számos szegedi író, költő érkezik majd a Dugonics téri színpadra, valamint az intézményekbe.

Az Ünnepi Könyvhét szombati napjának délelőttje immár hagyományosan idén is a szegedi íróké a Dugonics téren. Veszelka Attila Kölcsey-érmes költő, a Szegedi Akadémiai Bizottság Szépírói Munkacsoportjának elnöke az idén olyan szerzőkkel beszélget, mint Bene Zoltán, Gyukics Gábor, Reke Balázs és Szilasi László készülő, vagy éppen frissen megjelent kötetekről, tervekről. Az Ünnepi Könyvhét idején jelenik meg a Szegedi horizont soron következő antológia-kötete is, amelyet a szerkesztők, Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pál mutatnak majd be a Városháza Dísztermében. A kötet több mint húsz magyar nyelvű folyóirat közlése alapján a Szegedhez kötődő írók, költők 2023. évi terméséből nyújt válogatást.