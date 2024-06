Május 25-én lezárult a Délkeleti Gyermek I./zöld csoport vízilabda bajnoksága, amit a Mórahalom VSK magabiztosan, aranyéremmel zárt. Hihetetlen eredmény ez a csapat számára, 3 és fél év alatt elérni idáig hatalmas elismerés az edzők számára is. Az egyesület többi csapata is lejátszotta bajnoksága utolsó meccseit. Ugyan dobogóra ők nem álltak, de emelt fővel zárták a szezont. Folynak a levezető edzések, szervezik a nyári tábort, amire várják külsősök jelentkezését is. Többen ballagnak az egyesülettől is, nem csak az iskolából: néhány játékos Szentesen és Szegeden folytatja vízilabda pályafutását.