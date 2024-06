A baksi székhelyű Szent Miklós Katolikus Általános Iskola pusztaszeri tagintézményének vezetője, Mészáros Zsolt ötlete alapján szervezték a Szent Miklós kerékpáros körtúrát, a diákok sulijuktól indulva tekertek volna el a baksi, a pusztaszeri, az ópusztaszeri és a tömörkényi iskolába, ahol előadásokat hallgattak volna meg a daruról, a Tiszáról és tiszavirágzásról, a Csaj-tóról, a Büdös-székről és a szikes pusztáról. Az említett négy község ugyanis körbeöleli a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetet – tette hozzá Tajti László tájegységvezető.

Zuhogó eső

Az égiek mást terveztek. Kedden délelőtt zuhogott az eső, a kerékpártúrának lőttek, de a szervezők nem jöttek zavarba, először jött a B-, majd a C-terv – utóbbi valósult meg. Vagyis nem az előadókhoz – Puskás József, Albert András, Nagy Tamás és Tajti László – tekertek el a gyerekek, hanem ők látogatták meg a gyerekeket iskoláikban. A pusztaszeri ebéd, a finom gulyás sem a helyi arborétumban készült, hanem a suli fedett bejárata alá húzódott a főzőcsapat. A szülői munkaközösség vezetője, Csillag Renáta elárulta: az ebéden kívül tízórairól és uzsonnáról is gondoskodtak.

Mindig is feladatunknak tekintjük az iskola rendezvényeinek segítését és támogatását

– fogalmazott.

Autóval biciklitúrán

A pusztaszeri általános iskola ezer szállal kötődik a természethez, a madárszakkört Tajti László indította és vezette éveken át, Máté Gábor polgármester is oktatott a falai között és annak idején a technika órákon sok fával és cserjével gyarapították a tanintézmény környékét a diákokkal, majd Mészáros Zsolt idejében vált a suli szemlélete igazán természetközpontúvá. Az ő ötlete volt, hogy ha nem is drótszamáron nyargalászva, de autóval járjuk be azt az útvonalat – érintve az iskolákat, ahol benéztünk az előadásokra –, amit a diákoknak bicajjal kellett volna.

Szép, tartalmas, élményekben gazdag nap lett volna, a 45 kilométeres túrát, nagyjából 4 óra alatt teljesíthették volna a felsősök. Persze, nekünk kevesebb idő is elég lesz

– mondta, mikor beültünk az autójába. Festői szépségű helyeken, a Tisza és Dong-ér gáton is haladtunk, közben Zsolt mindig mondta és mutatta, éppen milyen madár keresztezte az utunkat, a hollótól a gyurgyalagig.