– 2018-ban azzal a céllal hívtam életre a Honfoglaló-kupát, hogy az amatőröknek megmérettetési és az egymással való találkozásra lehetőséget biztosítsak. Az évek során kinőtte magát a verseny, ma már a mezőny 70 százaléka rendelkezik Élő-pontszámmal, ami reális értékmérője a sakkozók tudásának és felkészültségének. A legmagasabb Élő-pontszámmal, 2317-tel a kecskeméti Soós Árpád büszkélkedhet a most indulók közül – mondta el lapunknak Sági Mihály ötletgazda-rendező, hozzátéve, hogy az idei mezőnyben 21 új résztvevőt köszönthettek. Elmesélte, akadt olyan, aki egy fővárosi viadalon hallott a Honfoglaló-kupáról, és akkor határozta el, hogy ellátogat Pusztaszerre, mert kíváncsi a versenyre.

– A sakkozók viszik a hírünket, a jó hírünket szerte az országban, sokan így ismerik meg községünket. Most is erős, nívós mezőny jött össze, elégedett vagyok – közölte Sági Mihály, és már ment is kihirdetni a következő forduló párosítását. A Honfoglaló-kupán érvényesül az olimpiai szemlélet: nem győzelem, a részvétel a fontos.