Harmadik hete készül a labdarúgó NB III. februári folytatására a Hódmezővásárhelyi FC labdarúgócsapata. Antal Krisztián együttese játszott már két felkészülési mérkőzést is, az elsőn kikapott a Soroksártól 1–0-ra, a másodikon viszont 3–1-re legyőzte az elmúlt hetet Algyőn edzőtáborban töltő szintén NB II.-es Békéscsabát.

A hódmezővásárhelyiek keretében több egykori makói labdarúgó (Zámbori Dániel, Juhász Jónás, Vladul Stefan, Rabecz Valter) is helyet kapott, újra futballozhatott Ondrejó Tamás, viszont Zabari Dávid és Pesuth Simon kisebb sérülés miatt nem állhatott rendelkezésre.

– Három közös edzéssel a lábunkban azt gondolom, megfelelő ellenfelei tudtunk lenni a Soroksárnak. A játékot tekintve nem láttam sok különbséget, ami számunkra pozitív szempont, örülünk neki, hogy le tudtuk magunkat mérni. Hiányérzetünk van a három kihagyott nagy helyzet miatt, illett volna egyet belőni ezekből. A Békéscsaba talán egy picit jobban leterhelt volt, mint mi, de azért mi is dolgozunk becsülettel. A meccsen látszott a fásultság mindkét fél részéről. Amit szerettem volna látni, azt visszakaptam, de sok labdát eladtunk a saját zónánkban, a csapatvédekezésünk, a szervezettségünk tetszett, és a kínálkozó helyzeteinket is jó százalékban használtuk ki. Elégedett lehetek, hiszen egy erős hetet zártunk le győzelemmel. Kellenek a friss arcok, az új emberek, ezért is vannak nálunk próbázók – nyilatkozta lapunknak Antal Krisztián vezetőedző.

A Hódmezővásárhely legközelebb szerdán 18 órától a városi stadionban az SZVSE ellen játszik újabb edzőmeccset.

HFC–Békéscsaba 3–1 (2–1)

Felkészülési mérkőzés, Algyő.

Hódmezővásárhelyi FC: Deczki – Orosz M., Hunya, Szabó P., Zámbori D.– Juhász J., Hegedűs M. – Barta N., Fődi, Rabecz V. – Imres. Csereként játszott: Bogdán B., Tóth Á., Tapiska, Schildkraut K., Vladul S., Ondrejó T., Vastag R., Boda K. Vezetőedző: Antal Krisztián.

Békéscsaba: Póser – Hodonicki, Farkas M., Bora, Mikló – Ilyés T., Futó Zs., Zvara L., Horváth P. – Lukács R., Czékus Á. Csereként játszott: Krnács R. (kapus), Puskás G., Szabó Cs., Albert I., Kitl M., Talpalló, Váradi Á., Bónus M., Farkas B., Zádori K., Kóródi N. Vezetőedző: Brlázs István Gábor.

Gólszerzők: Barta N. (21.), Irmes D. (44., 11-esből), Vladul S. (73.), ill. Lukács R. (33.).