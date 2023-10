A mutatott játék számít az SZRSE-nél

Két hét alatt öt meccset játszott a férfi röplabda Extraligában a Vidux-Szegedi RSE. Az újonc szegedi gárda négyszer is ötszettes csatát vívott, ezekből háromszor is győztesen jött ki, így természetesen a gárda trénere is elégedett az eddigiekkel.

Berkes Zoltán elégedett az eddigiekkel. Fotó: KOCSIS ALÍZ

Öt mérkőzés után három győzelemmel a tabella ötödik helyén áll a Vidux-Szegedi RSE a férfi röplabda Extraligában: a csapat három ötszettes csatát is meg tudott nyerni. – Az öt mérkőzésből négy volt az, ami a fogható kategóriába tartozott. Ebben a bajnokságban nincs kötelező győzelem, csak nehéz és nagyon nehéz mérkőzések vannak. A négy fogható meccsből hármat sikerült is behúznunk, a válogatott játékosokkal, légiósokkal felálló Kazincbarcika ellen pedig szereztünk egy pontot. Maximálisan elégedett vagyok az eddigiekkel, iszonyatosan nagyot küzdöttek a srácok – összegzett lapunknak a csapat vezetőedzője, Berkes Zoltán. Csányi Dánielék újoncként várhatták az Extraliga 2023-24-es szezonját, a nyáron pedig nem csak osztályt, hanem edzőt is váltott a gárda. Fésüs Erzsébet helyett a nyár óta már Berkes Zoltán irányítja a csapatot. – Kint voltam az előző szezon mérkőzésein is, az NB I.-ben van néhány olyan csapat, amely ellen viszonylag nyugodtan lehetett pályára lépni. Sűrűbb a program is, mondhatom, hogy sokat kivett a fiúkból az elmúlt két hét, egy igen masszív időszakon vagyunk túl. Elsősorban taktikai jellegű dolgokat kell még javítanunk, de körvonalazódik a csapat játéka – tette hozzá Berkes Zoltán. Az intenzív szezonrajtot követően most van egy szusszanásnyi ideje a Tisza-partiaknak, hiszen legközelebb jövő vasárnap, a Dág ellen játszanak majd bajnokit. Ezt követően újra sűrű lesz a menetrend, hiszen a hónapban három további bajnoki mellett kupameccs is vár az SZRSE-re. – Ebben a két hétben igyekszünk megtartani a lendületet és tovább építenénk a csapatjátékot. A legfontosabb, hogy a srácok motviációja ne apadjon le, mert a neheze még csak ezután jön. A jó kezdés csak annyit jelent, hogy van egy jó kiindulóalapunk, ebből kell tovább építkeznünk. Nem szeretek számolgati, mi tesszük tovább a saját dolgunkat, igyekszük folytatni azt a játékot, amit eddig is mutattunk. Fontosnak tartom, hogy a játék minőségével legyünk elégedettek egy-egy meccs után, ha így tudunk lejönni a pályáról, akkor már megtettünk mindent. Természetesen elégedett vagyok az eddigi eredményekkel, de a látott játékkal még inkább – zárta Berkes Zoltán.

