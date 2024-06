A belgrádi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek második napján 100 méter gyorson rendeztek döntőt, a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet sportolója, Pádár Nikolett a második legjobb idővel jutott be a döntőbe, és egyben hétfőn megdöntötte egyéni csúcsát is ebben a számban.

A döntőben a két cseh versenyzővel, Seemanovával és Janickovával csatázott Pádár Nikolett a dobogós helyekért. Az első hossz után ugyan a hatodik helyen állt a szegedi lány, ám a második hosszon nagyot hajrázott, és végül öt századdal elmaradva az előző napi egyéni csúcsától, 54.22-es idejével a harmadik helyen ért célba a két cseh mögött.

– Az első tempótól kezdve próbáltam végig magamra figyelni, ami be is vált. Nagyon örülök az időnek is, nem gondoltam volna, hogy százon lesz meg az első érmem, ez pedig nagyon jó előjel a kétszáz előtt. Jó formában érzem magam, most valahogy minden összeáll – nyilatkozott az MTI-nek Pádár.

A belgrádi Európa-bajnokság a szerdai napon is folytatódik, 9.30-tól az előfutamokat rendezik, majd 18.30-tól jönnek a középdöntők és döntők, a versenyt a Duna World közvetíti élőben. A nap nyitószámaként a 200 méteres gyorsúszás előfutamait rendezik, Pádár Nikolett ebben a számban rendelkezik olimpiai szintidővel, és a nevezettek közül a második legjobb időeredménnyel várhatja a versenyt, amelynek mezőnyében ott lesz a Hód Úszó SE-ből Ugrai Panna is.