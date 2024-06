Vojvodina, Amnézia és végül Vár söröző.

Megvan a három korosztályos szegedi kispályás labdarúgó-bajnokság, a Török György 2024 tavaszi veterán sorozat három győztese. A +50-es (Vojvodina) és a +45-ös (Amnézia) torna után ezúttal a 35 éven felüliek kiírásának végeredményével jelentkezünk.

A címvédő az Amnézia volt +35-ben, ám ezúttal még a dobogóra sem ért oda – igaz, Kothencz Péter és Krajczár István révén azért van olyan játékos, aki ha nem is ugyanazzal a csapattal, de duplázott +45-ben és +35-ben is. Előbbiben a már említett Amnézia, utóbbiban a végső győztes Vár söröző színeiben szerepelt a két kiválóság, akik mellett több NB II.-es múlttal rendelkező labdarúgó is szerepet kapott Bodó Attila csapatában.

A Vár söröző hibátlanul vette az akadályokat, és a dobogós ellenfeleket is magabiztosan győzte le, így a második Ficak FK Szegedet 6–2-re, a harmadik Pláza O'Neillt 4–2-re, illetve a címvédő Amnéziát 6–1-re verte.

A B ligában a bajnok a Prémium Piac lett, az A ligából kiesett a Gyuszi Boti FC és a Veszélyesvonzerő, a B ligából felkerült a Prémium Piac és a Kárpát Expressz.

A bajnokságok végeredmény, A liga: 1. Vár söröző 39, 2. Ficak FK 1899 Szeged 33, 3. Pláza O'Neill 30, 4. Amnézia 28, 5. Nemzethy VM 21, 6. Charlton-Tervezők 19, 7. Mórahalom 15, 8. Sólyom FC 14, 9. Ságvári 14, 10. Agrimil 13, 11. K1RET 13, 12. Szitapont 12, 13. Gyuszi Boti FC 12, 14. Veszélyesvonzerő 5 ponttal.

A győztes csapat névsora: Kopschitz Péter, Kádár-Német Attila, Szűcs Marcell, Kothencz Péter, Krajczár István, Szabó Tamás, Gyimesi Norbert, Kisa Péter, Papdi Csaba, Végh Áriel, Matyelka Tibor, Hacker Bence, Ferenczi András, Szabó Attila, Szilágyi Norbert, Sebők László, Mészáros Zoltán, Szerafimovszki Dusán, Szlobodnyik Gábor, Bokányi Balázs, Huszárik Zsolt, Bodó Attila, Pipicz Attila, csapatvezető: Bodó Attila.

B liga: 1. Prémium Piac 27, 2. Kárpát Expressz 24, 3. Bokafogó 23, 4. Rikoma 23, 5. Red Devils 22, 6. Határőr 20, 7. Aurora 19, 8. Keddvagyszerda 19, 9. Slamasztika FC 14, 10. Lokomotív 11, 11. Gőzerő 6, 12. T-Boy 6, 13. Májzsugor 4 ponttal.