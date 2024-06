Az MVM Szeged VE kenusa tavaly még Bragato Giadával szerzett kvótát a párizsi ötkarikás játékokra C2 500 méteren, az olimpián azonban már klubtársával, a 19 éves Kiss Ágnessel áll rajthoz. Nagy Bianka a váltás okairól, az azt követő hónapokról, az első válogató utáni reménytelennek tűnő helyzetről, az Európa-bajnoki címről és Párizsról is őszintén beszélt a Magyar Kajak-kenu Szövetség podcastjében, amely megtekinthető YouTube-on és hallgatható Spotify-on.

Együtt nagyon erősek (Fotó: Karnok Csaba)

Nagy Bianka nincs elkésve

Nem túlzás azt állítani, hogy kemény hónapok állnak a szegedi Nagy Bianka mögött. Tavaly a duisburgi világbajnokságon Bragato Giadával C2 500 méteren elért ötödik helyével kvótát szereztek Magyarországnak, ám ezt követően a páros útjai különváltak. Kora ősztől egészen tavaszig kétségek között készült az MVM Szeged VE kenusa, hiszen több lehetséges alternatíva is felmerült, de végül csak a második válogatóversenyre állt össze minden. A hazai kenu szakág feltörekvő csillagával, Kiss Ágnessel alkotott egységük végül nem csak, hogy biztosította helyét az olimpiai csapatban, de a szegedi Európa-bajnokságon aranyérmesek lettek ötszáz párosban.

Nagy Bianka a Csónakház Podcast-ben árulta el, hogy miként sikerült feldolgoznia az elért sikert, valamint azt, hogy hivatalosan is olimpikon lett.

– Próbáltam az elmúlt napokban nem az olimpián gondolkodni. A pihenésről szólt ez az elmúlt négy nap. Ahogy elkezdjük a felkészülést , folyamatosan és tudatosan gondolok majd az olimpiára. Egy hosszú felkészülés vár ránk, úgyhogy még nem vagyok elkésve ezzel – vélekedett az immár kétszeres Európa-bajnok kenus.

Szétváltak

Biankának egyszer már sikerült kvótát szereznie Magyarországnak még C1 200 méteren, Tokióba azonban végül már nem ő utazott ki. Ezúttal párosban szerzett indulási jogot, ám a tiszaújvárosi Bragato Giadával szétváló párosuk következtében felmerült, hogy a történelem megismételheti önmagát.

Nagy Bianka társat váltott, megérte (Fotó: Karnok Csaba)

– Néha eszembe jutott, de próbáltam nem arra fókuszálni, hogy ez most még egyszer megtörténhet. Bár az idei első válogatón volt egy hasonlóság az előzőhöz képest. Még a körülmények is hasonlóak voltak a jobbos szél miatt. Én úgy gondolom, hogy a ’21-es válogatót a jobbos szél miatt buktam el és most is ez volt Szolnokon. De szerencsére hazai körülmények között Szegeden tudtuk hozni azt, amit kellett. Bár egyesben nem indultam, de nem is az volt a prioritás – emelte ki az olimpiai keretbe került versenyző.