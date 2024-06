Helyi sport 53 perce

Ugrai Panna is olimpiai résztvevő

A Magyar Úszó Szövetség kihirdette a párizsi olimpián résztvevő 23 fős válogatott névsorát. A szegedi Pádár Nikolett és Fábián Bettina indulása korábban is biztos volt, mostanra pedig az is eldőlt, hogy Ugrai Panna is olimpiai induló.

Delmagyar.hu Delmagyar.hu

Ugrai Panna (balról) és Pádár Nikolett (jobbról) is ott lesz Párizsban. Fotó: Derencsényi István

Vasárnap éjfélkor lezárult az olimpiai kvalifikációs időszak a medencés úszóknál. Az idei ötkarikás játékok kapcsán az már korábban biztos volt, hogy a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet fiatalja, Pádár Nikolett ott lesz Párizsban, hiszen 200 méter gyorsúszásban megvolt a szintideje, ahogyan nyílt vízen a szegedi Fábián Bettina (FTC) részvétele is biztos volt. A magyar szövetség elnöksége hétfői ülésén megvitatta az edzőbizottság előterjesztését, az indulókkal kapcsolatban csak a váltók összetétele generált vitát. – Itt azért nem kizárólag az időeredményeket kell figyelembe venni, de a potenciális indulók egyéni programját is. Ráadásul mindhárom váltóban komoly döntős esélyeink vannak, azaz nem csupán arról van szó, hogy örülünk, amiért egyáltalán ott lehetnek, így ezúttal szóba sem kerülhetett az, hogy létszám-feltöltés miatt további, csak váltóban indítható versenyzők kerüljenek a csapatba. Az edzők döntése komoly vita után született meg, az elnökség pedig elfogadta a szakemberek előterjesztését – mondta az elnökségi ülést követően Wladár Sándor, a szövetség elnöke. A szövetség híre kitér rá, bár Ugrai Pannának nincs A szintes ideje, de a belgrádi Eb-n nyújtott teljesítményét követően váltóban ott lehet Párizsban a Hód Úszó SE versenyzője is. Ami a magyar csapatot illeti, Kós Hubert három, Milák Kristóf - bár négy távon is kvalifikált - két egyéni számban indul, Betlehem Dávid pedig medencében és nyíltvízi úszásban is megméreti magát. Az már a hétvégén eldőlt, hogy Jakabos Zsuzsanna és a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka nem lesz tagja csapatnak, mert nem úsztak A-szintes időt. A magyar olimpiai úszócsapat, férfiak: Betlehem Dávid (1500 m gyors), Holló Balázs (400 m vegyes), Jászó Ádám (100 m hát), Kós Hubert (100 m hát, 200 m hát, 100 m pillangó), Márton Richárd (200 m pillangó), Milák Kristóf (100 m pillangó, 200 m pillangó), Németh Nándor (100 m gyors), Sárkány Zalán (400 m gyors, 800 m gyors, 1500 m gyors), Szabó Szebasztián (50 m gyors), Telegdy Ádám (200 m hát), Zombori Gábor (200 m vegyes, 400 m vegyes). Nők: Ábrahám Minna (200 m gyors), Jackl Vivien (1500 m gyors, 400 m vegyes), Kapás Boglárka (200 m pillangó), Késely Ajna (400 m gyors, 800 m gyors), Molnár Dóra (200 m hát), Pádár Nikolett (200 m gyors), Sebestyén Dalma (200 m vegyes), Senánszky Petra (50 m gyors), Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Ugrai Panna (váltó). Nyíltvízi úszás (10 km): Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf, Fábián Bettina.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!