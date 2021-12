Ha ez a tragédia nem lenne elég, az édesanya élete minden más szempontból is szétesett: férje elhagyta őket és egy másik nő oldalán találta meg a boldogságot. Ráadásul a férfi szemlátomást le is mondott lányáról, már nem hisz benne, hogy Emily visszatérhet a kómából. Hasonlóan vélekedik egyébként a kezelőorvos is, aki egy nap azzal áll elő, hogy a gyermeket szállítsák át a haldoklóknak fenntartott osztályra. Rachelnek ez hatalmas pofon, mert tudja, hogy onnan már nincs visszaút: az osztályra való költöztetés egyet jelent azzal, hogy tudomásul veszik, már az orvosok sem tehetnek érte semmit. Márpedig egy anya sosem mond le a gyermekéről. Ezért addig kutat, amíg talál egy kezelési módot, mely reményt adhat kislányának, csakhogy ehhez Európába kell utaztatni az egyébként is törékeny egészségi állapotú gyermeket. Egykori férje nem ért egyet azzal, hogy rengeteg pénzt és hiú reményt áldozzanak erre az útra, és mivel ehhez az ő hozzájárulása is kell, ezért Emilynek nincs más választása: megkörnyékezi egykori férje új párját, hogy segítsen neki és győzze meg a férfit. A kislány életéért folytatott küzdelem során valószerűtlen, mégis erős barátság szövődik a két nő között, akiknek fel kell tenniük a kérdést: valójában mi a megfelelő döntés a törékeny kislány számára?